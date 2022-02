Douglas Trumbull è morto il pioniere degli effetti di “Blade Runner”

Advertising

sentieriselvagg : Ci ha lasciato ieri all'età di 79 anni Douglas Trumbull, il celebre curatore degli effetti speciali di 2001: Odisse… - laregione : Addio a Douglas Trumbull, pioniere degli effetti speciali - RivistaStudio : Genio degli effetti speciali (quelli di 2001: Odissea nello spazio, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Star Trek,… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Addio a Douglas Trumbull, il mago degli effetti speciali aveva 79 anni - boonaboorra : #trumbull addio a Douglas Trumbull, un vero genio degli effetti speciali, che ha arricchito film che hanno fatto la storia del cinema -

Ultime Notizie dalla rete : Douglas Trumbull

, mago degli effetti visivi, senza CGI, collaboratore fondamentale di film come 2001: Odissea nello Spazio e Incontri ravvicinati del terzo tipo, Blade Runner e The Tree of Life , è ...A darne l'annuncio sui social, sua figlia Amy Il regista statunitenseaveva visto cose che noi umani non potevamo immaginare , ce le ha mostrate e ci ha imprigionati dentro i nostri ...Douglas Trumbull, maestro degli effetti speciali, regista e produttore americano, è morto ieri all’età di 79 anni ad Albany dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo è stata la figlia Amy, che ha ...Ora Douglas Trumbull se n'è andato, a 79 anni. Potremmo dire - visto il curriculum - volato via? A dare l'annuncio della scomparsa è stata la figlia Amy su Facebook: "Mio padre è morto al termine di ...