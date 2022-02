Venezia-Napoli 0-2, pagelle / Lobotka un prodigio con la mentalità da formica, non spreca mai (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le pagelle di Venezia-Napoli 0-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. Alla mezzora, la parata su Okereke è decisiva. Poteva essere il bis della Salernitana quindici giorni fa. Per la serie: alla prima azione gli avversari fanno gol. E con l’accidia manifestata oggi per segnare forse la partita sarebbe finita diversamente. Per fortuna che c’era lui, Ospinik – 7 Orekeke e Crnigoj, Quando c’era da essere attenti lo ha fatto, bene così – 6 DI LORENZO. Attaccante esterno puro, almeno per tutto il primo tempo. Supplendo così anche alla latitanza di un Na-Politano fin troppo sbiadito. L’Euroappuntato, in fase offensiva, dovrebbe però almeno migliorare l’ultimo passaggio, sovente sbagliato – 6,5 Vabbè, è pur sempre un difensore. Mi voglio fermare alle cose positive: è un difensore dal quale partono gli spunti offensivi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ledi0-2 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. OSPINA. Alla mezzora, la parata su Okereke è decisiva. Poteva essere il bis della Salernitana quindici giorni fa. Per la serie: alla prima azione gli avversari fanno gol. E con l’accidia manifestata oggi per segnare forse la partita sarebbe finita diversamente. Per fortuna che c’era lui, Ospinik – 7 Orekeke e Crnigoj, Quando c’era da essere attenti lo ha fatto, bene così – 6 DI LORENZO. Attaccante esterno puro, almeno per tutto il primo tempo. Supplendo così anche alla latitanza di un Na-Politano fin troppo sbiadito. L’Euroappuntato, in fase offensiva, dovrebbe però almeno migliorare l’ultimo passaggio, sovente sbagliato – 6,5 Vabbè, è pur sempre un difensore. Mi voglio fermare alle cose positive: è un difensore dal quale partono gli spunti offensivi ...

Advertising

annatrieste : Qualcuno, in risposta a un tweet del @VeneziaFC_IT sulla città di Napoli e sui napoletani, ha scritto 'Speriamo che… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - pisto_gol : Ven-NAP 0:2 4^vittoria consecutiva del Napoli, che domina gioco e occasioni contro un Venezia solido e organizzato.… - Dalla_SerieA : Venezia-Napoli 0-2: gol di Osimhen e Petagna. L'Inter ora è a un punto - - ilnapolionline : A MENTE FREDDA (RUBRICA)- Tutte le curiosità su Venezia-Napoli - -