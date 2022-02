Blanco, si aggiungono le date estive al Blu Celeste Tour (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2022 con Mahmood, Blanco annuncia le date estive del Blu Celeste Tour All’indomani della straordinaria vittoria alla 72° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Brividi insieme a Mahmood, e dopo aver registrato in pochissime ore il tutto esaurito delle date primaverili comunicate a dicembre, Blanco annuncia oggi le date estive del Blu Celeste Tour che, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, lo porterà a esibirsi live in dodici show esclusivi nei principali festival italiani. Le date estive annunciate oggi invece partiranno da Locarno (18 giugno – Connection Festival) ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2022 con Mahmood,annuncia ledel BluAll’indomani della straordinaria vittoria alla 72° edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Brividi insieme a Mahmood, e dopo aver registrato in pochissime ore il tutto esaurito delleprimaverili comunicate a dicembre,annuncia oggi ledel Bluche, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners, lo porterà a esibirsi live in dodici show esclusivi nei principali festival italiani. Leannunciate oggi invece partiranno da Locarno (18 giugno – Connection Festival) ...

