WWE | Annunciato per NXT Vengeance Day l’atto finale di Dunne Vs D’Angelo

(Di sabato 5 febbraio 2022) Una delle faide più accese recentemente ad NXT è sicuramente quella tra Petee Tony, il quale, dopo la celebrazione del funerale del Bruiserweight, si troverà faccia a faccia con quest’ultimo, probabilmente per l’ultima volta, in quel di NXTDay. Sarà uno Steel Cage Match Dopo la vittoria didatata 21 dicembre in un normale match ad NXT, Tonys’è riscattato grazie alla vittoria del Crowbar On A Pole Match in data 11 gennaio. I due, dunque in pareggio, si daranno battaglia in uno dei match principali di NXTDay, uno Steel Cage Match.