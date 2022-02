Napoli, niente quarantena per Anguissa e Koulibaly (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Napoli aspetta il ritorno di Koulibaly e Anguissa dopo la Coppa d’Africa, nessuna quarantena prevista per i due calciatori Al Napoli mancano all’appello Koulibaly e Anguissa. Il primo si giocherà la finale della Coppa d’Africa contro l’Egitto, mentre Anguissa è stato eliminato ieri sera. Il Napoli li aspetta al rientro e senza quarantena. La deroga della Figc blocca l’ASL e quindi i due saranno subito a disposizione appena rientreranno in Italia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ilaspetta il ritorno didopo la Coppa d’Africa, nessunaprevista per i due calciatori Almancano all’appello. Il primo si giocherà la finale della Coppa d’Africa contro l’Egitto, mentreè stato eliminato ieri sera. Illi aspetta al rientro e senza. La deroga della Figc blocca l’ASL e quindi i due saranno subito a disposizione appena rientreranno in Italia. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

napolista : Gazzetta: #Lozano, c’è cauto ottimismo. Niente operazione, potrebbe bastare un mese Il #Chucky rientrerà dal Messi… - ApaElvira : @SamHeughan Non capisco niente di rugby ma conosco l'emozione che si prova per la squadra del cuore. Forza Napoli?? - enzoblogger : @Giallo13825987 @OrtenziPaolo @a_meluzzi Ahahah diligenti ahahah..ti dice niente controllo a campione..Allora son f… - napolipiucom : GAZZETTA - Infortunio Lozano: niente operazione, il motivo #CalcioNapoli #hirvinglozano #napoli #ForzaNapoliSempre… - napolipiucom : Koulibaly e Anguissa giocano con l'Inter: niente quarantena, i precedenti in Serie A #Anguissa #CalcioNapoli… -