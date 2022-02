Marcell Jacobs ricomincia da dove aveva finito | primo a Berlino nei 60 mt in 6?51 È la seconda prestazione italiana di sempre

Advertising

ROMA.ha vinto la gara dei 60 metri di Berlino correndo in 6"51. L'olimpionico dei 100 di Tokyo ha preceduto l'ivoriano Cissé e il francese Vicaut. Obiettivo abbastanza raggiunto - il ...Esordio stagionale col botto per, che a Berlino vince la gara dei 60 metri correndo in 6.51, a soli quattro centesimi dal record italiano (che gli appartiene) dello scorso anno. Dopo una batteria da 6.57 in cui l'oro ...The world’s fastest man, Marcell Lamont Jacobs, returned to the track in Germany on Friday to compete for the first time since his gold-medal-winning 100m performance in Tokyo. Jacobs ran an ...Olympic 100m champion Lamont Marcell Jacobs marked his return to action by winning the men's 60m at the ISTAF indoor event in Berlin. Competing in his first event since winning shock 100m and 4x100m ...