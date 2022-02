LIVE Slittino, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: prime due manche del singolo maschile, ci sarà Dominik Fischnaller? (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e come seguire in tv la giornata – La presentazione della gara – La cronaca delle prove – Kevin Fischnaller positivo al Covid – Il medagliere dei Giochi Olimpici Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due manche della prova di singolo maschile valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Gli sport da budello sono pronti al via e si incomincia subito forte. Si inizia alle ore 12.10 italiane con la prima manche del singolo maschile, quindi alle ore 13.50 toccherà alla seconda. La terza e la quarta si correranno nella giornata di domani, andando a ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e come seguire in tv la giornata – La presentazione della gara – La cronaca delle prove – Kevinpositivo al Covid – Il medagliere dei Giochi Olimpici Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelleduedella prova divalevole per i Giochi Olimpici invernali di. Gli sport da budello sono pronti al via e si incomincia subito forte. Si inizia alle ore 12.10 italiane con la primadel, quindi alle ore 13.50 toccherà alla seconda. La terza e la quarta si correranno nella giornata di domani, andando a ...

