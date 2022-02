Amici 21 salta ancora la puntata con Maria? Le indiscrezioni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Secondo le ultime notizie che circolano sui social, anche questa settimana, la puntata di Amici 21 in onda domenica dovrebbe essere uno speciale, come quello visto settimana scorsa. Una puntata speciale con gli allievi ma senza Maria de Filippi. Chi sostiene questa tesi? La registrazione con il pubblico prevista per domani, 4 febbraio 2022, salta. E’ stata rimandata alla prossima settimana. Questo però sia chiaro, non significa nulla. Amici infatti potrebbe andare in onda con una puntata con Maria in studio ma senza pubblico, visto quello che è successo di recente e il piccolo focolaio che ci sarebbe stato tra i ballerini professionisti di Amici. Le voci che circolano sono tante: molti fan del programma sono convinti che anche nella ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 febbraio 2022) Secondo le ultime notizie che circolano sui social, anche questa settimana, ladi21 in onda domenica dovrebbe essere uno speciale, come quello visto settimana scorsa. Unaspeciale con gli allievi ma senzade Filippi. Chi sostiene questa tesi? La registrazione con il pubblico prevista per domani, 4 febbraio 2022,. E’ stata rimandata alla prossima settimana. Questo però sia chiaro, non significa nulla.infatti potrebbe andare in onda con unaconin studio ma senza pubblico, visto quello che è successo di recente e il piccolo focolaio che ci sarebbe stato tra i ballerini professionisti di. Le voci che circolano sono tante: molti fan del programma sono convinti che anche nella ...

