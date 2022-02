Cardinali (Unrae) - Senza incentivi il mercato non si riprenderà (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il mercato dell'auto chiude un altro mese in negativo. Con 107.814 auto targate, a gennaio le vendite sono calate del 19,7% rispetto al 2021, ma se si comparano i dati con gli anni precedenti si può vedere come in tre anni si sia perso oltre un terzo delle immatricolazioni. Abbiamo intervistato il direttore generale dell'Unrae, Andrea Cardinali, che ha commentato il consuntivo di gennaio 2022 del mercato dell'auto italiano. A gennaio le immatricolazioni sono diminuite del 19%. Era atteso un dato così pesantemente negativo nel primo mese dell'anno?Ce lo aspettavamo, è un dato in scia con gli ultimi mesi del 2021. L'anno scorso, poi, c'erano gli incentivi. però impressionante la progressione della perdita negli ultimi anni: a gennaio 2019 si targarono 166.019 auto, a gennaio 2020 furono 156.904, nel ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildell'auto chiude un altro mese in negativo. Con 107.814 auto targate, a gennaio le vendite sono calate del 19,7% rispetto al 2021, ma se si comparano i dati con gli anni precedenti si può vedere come in tre anni si sia perso oltre un terzo delle immatricolazioni. Abbiamo intervistato il direttore generale dell', Andrea, che ha commentato il consuntivo di gennaio 2022 deldell'auto italiano. A gennaio le immatricolazioni sono diminuite del 19%. Era atteso un dato così pesantemente negativo nel primo mese dell'anno?Ce lo aspettavamo, è un dato in scia con gli ultimi mesi del 2021. L'anno scorso, poi, c'erano gli. però impressionante la progressione della perdita negli ultimi anni: a gennaio 2019 si targarono 166.019 auto, a gennaio 2020 furono 156.904, nel ...

