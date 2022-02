Spotify | anche Harry e Meghan contro i podcast No Vax | cosa succede adesso?

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 1 febbraio 2022) Non è assolutamente un buon momento per. Dopo l’addio di Neil Young e Joni Mitchell,il principeMarkle hanno espresso la loro preoccupazione per la programmata disinformazione sul Covid-19, ma al momento continueranno a lavorare con la piattaforma. La coppia, che ha sostenuto apertamente questo settembre una più equa distribuzione del vaccino al Global Citizen Live di New York, ha firmato un lucroso accordo, stimato all’incirca sui 25 milioni di dollari, con il gigante dello streaming per ospitare e produrrealla fine del 2020. Come riportato dal Mirror, in una dichiarazione di domenica, l’organizzazione benefica dei duchi del Sussex, la Archewell, ha manifestato, però, la propria apprensione rispetto alla policy aziendale di ...