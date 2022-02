L’udienza di Patrick Zaki rinviata: rischia 5 anni di carcere (Di martedì 1 febbraio 2022) Patrick Zaki, studente dell’Università di Bologna accusato di aver diffuso notizie false sulle condizioni dei cristiani copti in Egitto è stato recentemente scarcerato, ma non ancora assolto. L’udienza di Patrick Zaki, prevista per oggi, è stata rinviata al prossimo 6 aprile. Si ipotizza che la Procura egiziana stia provando a prendere del tempo per giungere alla decisione finale. Le accuse rivolte allo studente L’udienza di Patrick Zaki si riferisce al suo arresto, avvenuto il 7 febbraio 2020, dovuto all’accusa di aver diffuso notizie false, oltre ad aver istigato alla violenza e ai crimini terroristici. L’accusa si riferiva ad alcuni post pubblicati sul suo account Facebook, da lui poi ritenuti falsi. Motivo cardine ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022), studente dell’Università di Bologna accusato di aver diffuso notizie false sulle condizioni dei cristiani copti in Egitto è stato recentemente scarcerato, ma non ancora assolto.di, prevista per oggi, è stataal prossimo 6 aprile. Si ipotizza che la Procura egiziana stia provando a prendere del tempo per giungere alla decisione finale. Le accuse rivolte allo studentedisi riferisce al suo arresto, avvenuto il 7 febbraio 2020, dovuto all’accusa di aver diffuso notizie false, oltre ad aver istigato alla violenza e ai crimini terroristici. L’accusa si riferiva ad alcuni post pubblicati sul suo account Facebook, da lui poi ritenuti falsi. Motivo cardine ...

