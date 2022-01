Quirinale | rieletto Sergio Mattarella | il lungo applauso delll’Aula al raggiungimento del quorum

(Di sabato 29 gennaio 2022) In Aula si leva un: è il segno che i “contatori” hanno fatto capire ai grandi elettori che è scattata la rielezione di. Tutta l’Aula si è levata in piedi aldelper un, liberatorio. Tanti deputati stanno facendo foto e filmati con i cellulari. Emanuele Fiano, Simona Malpezzi ed Enrico Letta si danno il ‘cinque. Il Capogruppo M5s Davide Crippa è abbracciato dai colleghi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiNews : ULTIMA ORA Sergio #Mattarella rieletto presidente della Repubblica. Il capo dello Stato uscente ha superato quota 5… - Tg1Rai : Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica Italiana @RaiUno @Quirinale - sole24ore : #SergioMattarella è il nuovo #Presidente della Repubblica Italiana. Il capo dello Stato uscente è stato rieletto al… - GiusEvangelista : RT @you_trend: ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 8a votazione - LIVE (dati ufficiosi) Quorum 505 Voti scrutinati finora 800 #… - destinazroma : Sergio #Mattarella rieletto #Presidente della Repubblica #Quirinale #Quirinale22 ???? @Quirinale -

Parlamento non all'altezza' Dal discorso alle dimissioni di cortesia di Draghi Una salita alche non dovrebbe avvenire prima delle 21. Se Sergio Mattarella stasera fosse, con tutta ...... superati i 505 voti Sergio Mattarella è statopresidente della Repubblica dopo aver ...49 Centrodestra, Meloni: "Concordavamo sul no al Mattarella bis" - VIDEO Leggi Anche, ...9.30 - Al Quirinale colloquio tra Mattarella e Draghi prima del ... 20.19 - Sergio Mattarella è rieletto presidente, scatta un lunghissimo applauso nell'Aula della Camera quando raggiunge il quorum ...Saliti al Quirinale Mattarella, dopo il colloquio con Draghi ... aveva chiesto di non essere rieletto. Molto probabilmente questa seconda elezione di Mattarella è dovuta anche alla preoccupazione di ...