Quirinale, Mattarella rieletto Presidente della Repubblica: ampia maggioranza con 759 voti (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica. L'ottavo scrutinio è ancora in corso ma è stato superato il quorum dei 505 voti, necessario per l'elezione . Il lungo applauso dell'Aula ... Leggi su leggo (Di sabato 29 gennaio 2022) Sergioè stato. L'ottavo scrutinio è ancora in corso ma è stato superato il quorum dei 505, necessario per l'elezione . Il lungo applauso dell'Aula ...

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - Simo07827689 : RT @campaninimarco: #Mattarella quello che disse: 'Il livello di civiltà di un popolo si misura anche dalla capacità di assicurare alle per… - serasaraF1 : RT @Inter: ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che c’è molto da… -