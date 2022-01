Roma, Fazio rescinde contratto e rinuncia alla causa contro il club (Di sabato 29 gennaio 2022) Federico Fazio ha rescisso il contratto che lo legava alla Roma fino al 30 giugno. SoddisFazione in casa giallorossa per la risoluzione della vicenda con il difensore, che adesso potrà essere libero di accordarsi con la Salernitana. Fazio era finito fuori rosa lo scorso anno dopo lo scontro tra Dzeko e Fonseca, per un comportamento scorretto nei confronti dell’allenatore stando alla posizione della società. Con la rescissione il giocatore rinuncia anche a una possibile causa con il club, dato che Fazio aveva chiesto un indennizzo da due milioni di euro. C’è quindi la Salernitana adesso nel suo futuro, dopo che nei mesi scorsi il diretto interessato aveva rifiutato diverse possibili ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Federicoha rescisso ilche lo legavafino al 30 giugno. Soddisne in casa giallorossa per la risoluzione della vicenda con il difensore, che adesso potrà essere libero di accordarsi con la Salernitana.era finito fuori rosa lo scorso anno dopo lo stra Dzeko e Fonseca, per un comportamento scorretto nei confronti dell’allenatore standoposizione della società. Con la rescissione il giocatoreanche a una possibilecon il, dato cheaveva chiesto un indennizzo da due milioni di euro. C’è quindi la Salernitana adesso nel suo futuro, dopo che nei mesi scorsi il diretto interessato aveva rifiutato diverse possibili ...

