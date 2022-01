In Italia ci sono due destre: per me la sinistra dovrebbe difendere gli ultimi, non i mercati (Di domenica 23 gennaio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Ci sono due destre in Italia. La prima che non si vergogna di esserlo, e la seconda che se ne vergogna e si fa chiamare sinistra. Del primo gruppo fanno parte Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Del secondo Enrico Letta, Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi. Ennio Flaiano diceva che in ogni minoranza intelligente c’è una maggioranza di imbecilli. Perdonatemi se faccio parte di questi ultimi, ma continuo a ritenere che liberismo, con o senza turbo, e sinistra siano un ossimoro e che tra i compiti della sinistra ci sia la difesa della democrazia e degli ultimi e non dei mercati. Non capisco cosa c’entri Mario Draghi con sinistra e democrazia, eppure Bersani ci spiega in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Ciduein. La prima che non si vergogna di esserlo, e la seconda che se ne vergogna e si fa chiamare. Del primo gruppo fanno parte Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Del secondo Enrico Letta, Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi. Ennio Flaiano diceva che in ogni minoranza intelligente c’è una maggioranza di imbecilli. Perdonatemi se faccio parte di questi, ma continuo a ritenere che liberismo, con o senza turbo, esiano un ossimoro e che tra i compiti dellaci sia la difesa della democrazia e deglie non dei. Non capisco cosa c’entri Mario Draghi cone democrazia, eppure Bersani ci spiega in ...

