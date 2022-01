Dove vedere PSG-Reims, streaming gratis LIVE e diretta tv Ligue 1 (Di domenica 23 gennaio 2022) Il match PSG-Reims, valido per la ventiduesima giornata della Ligue 1 2021/22, si gioca domenica 23 gennaio alle 21 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. La squadra di Pochettino è saldamente in testa al campionato. Le probabili formazioni di PSG-Reims PSG (4-3-3): Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Ramos, Mendes; Verratti, Herrera, Pereira; Di Maria, Icardi, Messi. Reims (3-4-3): Rajkovic; Gravillon, Faes, Abdelhamid; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Reims-PSG streaming gratis LIVE e diretta TV8? Dove vedere Ligue 1 esordio Messi Il PSG perde contro il Monaco, il riepilogo del venerdì ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Il match PSG-, valido per la ventiduesima giornata della1 2021/22, si gioca domenica 23 gennaio alle 21 allo stadio Parco dei Principi di Parigi. La squadra di Pochettino è saldamente in testa al campionato. Le probabili formazioni di PSG-PSG (4-3-3): Donnarumma; Kehrer, Marquinhos, Ramos, Mendes; Verratti, Herrera, Pereira; Di Maria, Icardi, Messi.(3-4-3): Rajkovic; Gravillon, Faes, Abdelhamid; L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-PSGTV8?1 esordio Messi Il PSG perde contro il Monaco, il riepilogo del venerdì ...

Advertising

ArsilvanaLis : RT @vaielettrico: Bella da vedere, divertente da guidare, sofisticata nei dettagli. Maeving RM1 è una moto elettrica che ha tutte le carte… - etojlefilantes : io ci ho provato a vedere aot ma mi fanno troppo senso le scene dove gli umani vengono mangiati dai giganti o strap… - AmyTeahouse : Kabir, amore mio, te volemo bene, però non stai a un convegno di geopolitica, smettemola perché sennò te censurano… - xyouregolden : @twoxghostsxx volevo vedere se avrei potuto aiutarti in qualche modo ma sei più avanti di me e ste cose che hai det… - _Valealizzi_ : @fioridizuccaa Oltre ai video, è uscita anche una foto di Elia con Federica, adesso ovviamente non sappiamo nulla e… -