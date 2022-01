22 Gennaio 1927 | il calcio arriva nelle trasmissioni radiofoniche

Leggi su glieroidelcalcio

In Italia l'appuntamento radiofonico sarebbeto soltanto un anno dopo, nel 1928. L'intuizione del giornalista Fioretti ebbe un successo inaspettato che seppe aprire la strada ad un percorso di fruizione di contenuti ormai diventato primario, a distanza di quasi un secolo. In quell'occasione si trattò di un incontro dell'amata nazionale, chiamata a sfidare i forti rivali dell'Ungheria in occasione dell'inaugurazione dello Stadio Flaminio. Un esperimento propagandistico, voluto da quel regime che aveva capito l'importanza fondamentale di quell'apparecchio. Se torniamo indietro di un anno però, precisamente al 22del, possiamo mettere la spunta su una delle date storiche in tema di radiofonia sportiva. La BBC, infatti, acquistò i diritti per l'incontro tra Arsenal e Sheffield.