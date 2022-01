Picchia la compagna e tenta fuga in Francia: arrestato a Ventimiglia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – Ha Picchiato la compagna, provocandole un trauma cranico-facciale e varie fratture, e poi ha tentato la fuga da Roma verso la Francia prima di essere respinto alla frontiera e arrestato con le accuse di lesioni personali gravi e aggravate. L’uomo, un cittadino libico di 35 anni con precedenti, è stato arrestato dopo un’intensa attività di indagine eseguita dai Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia. I fatti in questione si sono verificati la mattina del 13 dicembre scorso, in un bar di via Nomentana, a Roma, dove era da poco entrata una donna, cittadina marocchina di 33 anni – visibilmente sotto shock e con delle vistose ferite al corpo e al volto, per chiedere aiuto ai presenti e raccontando di essere stata violentemente Picchiata e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma – Hato la, provocandole un trauma cranico-facciale e varie fratture, e poi hato lada Roma verso laprima di essere respinto alla frontiera econ le accuse di lesioni personali gravi e aggravate. L’uomo, un cittadino libico di 35 anni con precedenti, è statodopo un’intensa attività di indagine eseguita dai Carabinieri della Stazione Roma Viale Libia. I fatti in questione si sono verificati la mattina del 13 dicembre scorso, in un bar di via Nomentana, a Roma, dove era da poco entrata una donna, cittadina marocchina di 33 anni – visibilmente sotto shock e con delle vistose ferite al corpo e al volto, per chiedere aiuto ai presenti e raccontando di essere stata violentementeta e ...

