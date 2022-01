Com’è finita l’asta di Villa Aurora e cosa succederà a breve

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 gennaio 2022) A Roma si può comprare un Caravaggio, un Caravaggio originale, ma non lo si può spostare in altre abitazioni né in altri luoghi. Deve stare lì dov’è. Perché l’opera non è solo realizzata da Michelangelo Merisi, è anche l’unica pittura murale che porti la sua firma: per comprare l’opera bisogna acquistare l’intero immobile.si trova tra via Vittorio Veneto, porta Pinciana eBorghese, in una delle zone più eleganti della Capitale, è l’unico edificio rimasto dell’antico complesso che copre una superficie totale di circa 2.800 metri quadrati. È considerata una delle più importanti opere architettoniche della Roma pre-unità, ospita sale affrescate dal Guercino e, appunto, l’unico murale esistente al mondo del Caravaggio, raffigurante Giove, Plutone e Nettuno al centro di un globo terrestre circondato dai segni dello ...