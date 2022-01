Tonali alza la pressione: «Non vogliamo dirlo, ma Juve e Inter sono sfide fondamentali» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sandro Tonali ha rilasciato una lunga Intervista a La Repubblica parlando del suo percorso al Milan e delle imminenti sfide Scudetto Sandro Tonali alza la pressione in chiave Scudetto, concedendo una lunga e Interessante Intervista a La Repubblica. Ecco il passaggio sulla battaglia per il Tricolore: RISCATTO SCUDETTO – «Dentro ogni partita ce n’è sempre un’altra, si è visto lunedì. Con la Juve sarà diversa: la sconfitta con lo Spezia non cambia il nostro approccio, fatto di forza e lucidità. Anche se non lo vogliamo dire, sappiamo che le prossime sono due partite fondamentali» LEGGI L’InterVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sandroha rilasciato una lungavista a La Repubblica parlando del suo percorso al Milan e delle imminentiScudetto Sandrolain chiave Scudetto, concedendo una lunga eessantevista a La Repubblica. Ecco il passaggio sulla battaglia per il Tricolore: RISCATTO SCUDETTO – «Dentro ogni partita ce n’è sempre un’altra, si è visto lunedì. Con lasarà diversa: la sconfitta con lo Spezia non cambia il nostro approccio, fatto di forza e lucidità. Anche se non lodire, sappiamo che le prossimedue partite» LEGGI L’VISTA COMPLETA SU MILANNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

