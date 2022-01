Oro: stabile a 1.840,07 dollari l'oncia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Oro stabile in apertura dei mercati: viene scambiato a 1.840,07 dollari l'oncia in ribasso dello 0,03%. . 20 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Oroin apertura dei mercati: viene scambiato a 1.840,07l'in ribasso dello 0,03%. . 20 gennaio 2022

Advertising

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Oro: stabile a 1.840,07 dollari l'oncia: Cala dello 0,03% - fisco24_info : Oro: stabile a 1.840,07 dollari l'oncia: Cala dello 0,03% - Sinnerista : Hubi bravo ragazzo e spiace per lui. Ma questi risultati, come ritiro di Ruud, sonk occasioni d'oro per rendere la… - Candid_S_Voce : Per il New York Times Draghi al Quirinale può allungare l'età d'oro dell'Italia - - Etruria72 : RT @fisco24_info: Per il New York Times Draghi al Quirinale può allungare l'età d'oro dell'Italia: AGI - “Da quando ha assunto l'incarico l… -