Gaspard Ulliel è morto | aveva 37 anni

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), uno degli attori francesi più promettenti della nostra generazione, èa soli 37in seguito ad un incidente sciistico. “è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Rivedremo le sue più belle interpretazioni con il cuore spezzato e incroceremo quel suo certo sguardo. Perdiamo un attore francese”. Ha scritto su Twitter il premier francese, Jean Castex. L’attore èoggi all’ospedale CHU di Grenoble, dopo che ieri era rimasto vittima di un incidente sciistico nelle Alpi francesi, a La Rosière, in Savoia. Ieri, poco dopo le 16, l’attore era stato ritrovato in stato di incoscienza su una pista da sci dopo la collisione con un altro sciatore all’incrocio tra due piste blu. Al cinema ...

FranceenItalie : ''Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Da oggi in poi… - RollingStoneita : È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel, rimasto vittima di un incidente sugli sci. - ilpost : È morto a 37 anni l’attore francese Gaspard Ulliel - La7tv : #la7retweet Il mondo del cinema piange Gaspard Ulliel. L’attore francese è morto a 37 anni in seguito a un incident… - elcanelofrench : RT @blowup_arte: Quelle tristesse... Gaspard Ulliel (1984-2022) -

L'attore, uno dei volti più noti del cinema francese contemporaneo, è morto in seguito a un brutto incidente sugli sci. Aveva 37 anni ed era diventato famoso grazie a film come 'Una lunga ...AGI - L'attore franceseè morto a 37 anni , dopo essere rimasto gravemente ferito in un'incidente sulle piste da sci a La Rosiere, nella regione orientale del Paese. Il giovane si è scontrato con un altro ...Un promettente attore, noto per aver interpretato il giovane Hannibal Lecter e Yves Saint Laurent: ecco chi era Gaspard Ulliel ...Gaspard Ulliel è morto a 37 anni dopo un incidente avvenuto sulle piste da sci: le ferite sin da subito sono apparse gravissime ...