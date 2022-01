Alessia Macari è diventata mamma | il dolcissimo post e il nome speciale scelto

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)e il marito, il calciatore Oliver Kragl, sono diventati genitori per la prima volta il 14 gennaio. La showgirl, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha dato alla luce la piccola Nevaeh Kragl, spiegando anche la ragione di untanto particolare in unpubblicato su Instagram . Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl. Il miosi pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN… Che tradotto dall’inglese è “paradiso” ) Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg . Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta).e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi,adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà ...

Sui social dà il benvenuto alla prima figlia avuta dal marito Oliver Kragl Un post social con la sua mano, quelle della piccola appena nata e del neopapà Oliver Kragl : cosìannuncia sui social di essere finalmente diventata mamma. Negli scorsi mesi ha raccontato ai follower tutti i momenti della sua gravidanza, condividendo ansie, paure, gioie... Il nome ...è diventata mamma. Svelato il nome (particolarissimo) della bimba L'ex Ciociara di Avanti un altro ha presentato sui social Nevaeh, la sua primogenita nata il 14 gennaio. Spiegando il ...Alessia Macari è diventata mamma. A dare l’annuncio la stessa showgirl ed ex gieffina in salsa vip assieme al marito, il calciatore tedesco Oliver Kragl: «Io mi chiamo Nevaeh ...Alessia Macari, la famosa Ciociara del programma Mediaset "Avanti un altro" condotto da Paolo Bonolis, è diventata mamma. A dare l’annuncio è stata la stessa showgirl ed ex gieffina in salsa vip assie ...