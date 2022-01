**Quirinale: Base riformista, servono figura che unisca e sia autorevole e patto legislatura** (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - È necessario che l'elezione per il Quirinale "converga su una figura che incarni l'unità piú ampia della nazione insieme alla più solida autorevolezza interna e internazionale nel solco del settennato della presidenza di Sergio Mattarella", con l'auspicio "altresì che l'attuale coalizione di governo promuova contestualmente un patto di legislatura che garantisca la continuità dell'azione di governo salvaguardando gli ottimi risultati conseguiti dall'esecutivo guidato da Mario Draghi". Sono le conclusioni dell'assemblea, svoltasi in modalità on line, di Base riformista, l'area del Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti, a cui hanno partecipato parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti territoriali. Oltre 200 le persone collegate tra cui gli oltre 50 parlamentari che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - È necessario che l'elezione per il Quirinale "converga su unache incarni l'unità piú ampia della nazione insieme alla più solidazza interna e internazionale nel solco del settennato della presidenza di Sergio Mattarella", con l'auspicio "altresì che l'attuale coalizione di governo promuova contestualmente undi legislatura che garantisca la continuità dell'azione di governo salvaguardando gli ottimi risultati conseguiti dall'esecutivo guidato da Mario Draghi". Sono le conclusioni dell'assemblea, svoltasi in modalità on line, di, l'area del Pd guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti, a cui hanno partecipato parlamentari, consiglieri regionali e dirigenti territoriali. Oltre 200 le persone collegate tra cui gli oltre 50 parlamentari che ...

