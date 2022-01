Giannelli ANP | “Bianchi parla di ‘catastrofe evitata’ Non ci sono dati | ma ho una certezza | grazie al lavoro immane del personale scolastico”

Advertising

Così le scuole si devono arrangiare', diceva nei giorni scorsi il referente provinciale dell'... D'altronde nei giorni scorsi il presidente dell'Associazione nazionale presidi Antonello...Prime somministrazioni anche in Campania Dichiarazioni smentite da: "È ben noto che la ... Il numero uno dell'non ci sta a prendersi le accuse del ministro: "Addossare responsabilità ...Abbiamo incontrato il ministro il 4 gennaio e in quell'occasione io ho ritenuto opportuno dirgli che sarebbe stato meglio rimandare di qualche settimana il rientro in presenza. In quelle due settimane ...Il sindacato Gilda: in alcune scuole assenti uno su tre. De Luca: non mi faccio prendere in giro dal governo. Il Tar della Sicilia sospende due ordinanze di chiusura ...