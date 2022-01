Volley, Coppa Italia 2022 oggi: orari quarti di finale, canali tv, programma, streaming (Di domenica 16 gennaio 2022) oggi domenica 16 gennaio (ore 18.00) si giocano tre match validi per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022 di Volley maschile. Si tratta di partite da dentro o fuori, che andranno in scena in casa delle squadre meglio piazzate al termine del girone d’andata di SuperLega. Le formazioni vincitrici si qualificheranno alla Final Four, che avrà luogo nel weekend del 5-6 marzo. Il tabellone si completerà poi tra tre giorni quando si disputerà l’ultimo quarto di finale tra Perugia e Padova. Civitanova se la dovrà vedere contro Milano. La Lube, reduce da un bel successo in Champions League, si è rimessa in carreggiata dopo aver saltato diversi incontri a causa delle positività al Covid-19 e vuole regalare una bella soddisfazione ai propri tifosi, ben ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)domenica 16 gennaio (ore 18.00) si giocano tre match validi per ididella2021-dimaschile. Si tratta di partite da dentro o fuori, che andranno in scena in casa delle squadre meglio piazzate al termine del girone d’andata di SuperLega. Le formazioni vincitrici si qualificheranno alla Final Four, che avrà luogo nel weekend del 5-6 marzo. Il tabellone si completerà poi tra tre giorni quando si disputerà l’ultimo quarto ditra Perugia e Padova. Civitanova se la dovrà vedere contro Milano. La Lube, reduce da un bel successo in Champions League, si è rimessa in carreggiata dopo aver saltato diversi incontri a causa delle positività al Covid-19 e vuole regalare una bella soddisfazione ai propri tifosi, ben ...

Advertising

volley_stt : Coppa Italia, una Monza decimata fra l'Itas e la final four - LucaP52977790 : RT @VeroVolleyMonza: ? VIGILIA La #VeroVolleyMonza a Trento per guadagnarsi un posto in Final Four di Coppa Italia ?? Domani, ore 18, diret… - sportrentino_it : Coppa Italia, una Monza decimata fra l'Itas e la final four - VeroVolleyMonza : ? VIGILIA La #VeroVolleyMonza a Trento per guadagnarsi un posto in Final Four di Coppa Italia ?? Domani, ore 18, di… - CronacheMc : VOLLEY - Domani alle 18 i cucinieri affronteranno l'Allianz per i quarti di finale, chi vince affronterà una tra Tr… -