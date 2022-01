Scuola, i sindacati denunciano: le mascherine Ffp2 non sono state consegnate (Di domenica 16 gennaio 2022) Flop sulle mascherine Ffp2. L'obbligatorietà di indossare le mascherine Ffp2 a Scuola è entrata in vigora ma senza possibilità di applicazione perchè non sono state consegnate a nessun istituto. Lo ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) Flop sulle. L'obbligatorietà di indossare leè entrata in vigora ma senza possibilità di applicazione perchè nona nessun istituto. Lo ...

Advertising

fattoquotidiano : Francia, sciopero della scuola contro la gestione della pandemia: secondo i sindacati ha aderito il 75% degli inseg… - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Scuola, i sindacati denunciano: le mascherine Ffp2 non sono state consegnate - leggoit : Scuola, i sindacati denunciano: le mascherine Ffp2 non sono state consegnate - MariuzzoAndrea : RT @DanielaPF75: @GiovaQuez Insomma, si sarebbe potuto e potrebbe fare di più per la mitigazione, vd. OMS il 14/12??, richieste dei presidi… -