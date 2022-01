Davide Devenuto, chi è il fidanzato famoso attore di Serena Rossi. E il loro figlio Diego (Di domenica 16 gennaio 2022) Conosciamo lei per essere un’attrice e una conduttrice, e anche per essere stata la madrina della Settantesima mostra del cinema di Venezia. Serena Rossi condivide ormai da anni la sua vita con Davide Devenuto, anche lui un volto del mondo dello spettacolo. Infatti, oltre che essere stato interprete di vari film, è soprattutto conosciuto per i suoi ruoli in amatissime fiction in onda sulla Rai. Aveva iniziato a studiare recitazione più che ventenne, nel 1997, e il suo esordio come attore è avvenuto a teatro, un anno dopo, con la commedia Woody si racconta. Ma quello che ha reso Davide Devenuto veramente noto è stata la serie televisiva tra le più longeve, Un posto al sole, a cui ha preso parte a partire dal 2003. Ed è stato proprio questo set ad essere galeotto per ... Leggi su tuttivip (Di domenica 16 gennaio 2022) Conosciamo lei per essere un’attrice e una conduttrice, e anche per essere stata la madrina della Settantesima mostra del cinema di Venezia.condivide ormai da anni la sua vita con, anche lui un volto del mondo dello spettacolo. Infatti, oltre che essere stato interprete di vari film, è soprattutto conosciuto per i suoi ruoli in amatissime fiction in onda sulla Rai. Aveva iniziato a studiare recitazione più che ventenne, nel 1997, e il suo esordio comeè avvenuto a teatro, un anno dopo, con la commedia Woody si racconta. Ma quello che ha resoveramente noto è stata la serie televisiva tra le più longeve, Un posto al sole, a cui ha preso parte a partire dal 2003. Ed è stato proprio questo set ad essere galeotto per ...

