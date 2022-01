Brignone trionfa in Super G ad Altenmarkt. Goggia stoica

(Di domenica 16 gennaio 2022) Nel giorno in cui tutti si aspettano il bis di Lara Gut - Behrami dopo il successo di ieri nella discesa libera, il- G di Zauchensee incorona invece la stella di Federica, che ...

Advertising

RaiNews : 'Nella mia carriera ho vinto tanto, però ogni volta è una emozione diversa, una sfida diversa. Pechino 2022? E' nel… - sportface2016 : +++#Sci alpino, una meravigliosa Federica #Brignone trionfa nel Super-G di #Zauchensee+++ - messina_oggi : Brignone vince il superG di Zauchensee, Bassino quartaZAUCHENSEE (AUSTRIA) (ITALPRESS) - Federica Brignone trionfa… - infoitsport : Fantastica Brignone, trionfa nel SuperG di Zauchensee - Scaccabaro : RT @RaiNews: 'Nella mia carriera ho vinto tanto, però ogni volta è una emozione diversa, una sfida diversa. Pechino 2022? E' nel mirino per… -

Ultime Notizie dalla rete : Brignone trionfa

Classifica super - G di Zauchensee 1) Federicain 1:10.84 2) Corinne Suter +0.04 3) Ariane Raedler +0.17 4) Marta Bassino +0.43 5) Laura Gauché +0.51 5) Tessa Worley +0.51 7) Alice Robinson +...ZAUCHENSEE (AUSTRIA) " Federicanel superG di Zauchensee, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. L'azzurra vince con il tempo di 1'1084 e precede di 4 centesimi la svizzera Corinne ...Domenica leggendaria per Federica Brignone. La valdostana si è aggiudicata il super gigante di Altenmarkt-Zauchensee, conquistando così il 18° successo (e 46° podio) ...Il superG continua a parlare azzurro nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Federica Brignone trionfa nella gara di Zauchensee, conquistando il suo diciottesimo successo in carriera. Un superG ...