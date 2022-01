Muroni-Corrado | vogliamo Roma bella e pulita

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 gennaio 2022)– “Per uscire dall’emergenza e non dover più raccogliere immondizia per le strade, l’unica via è potenziare la raccolta differenziata. Drammatico il ritardo (oltre 20 punti rispetto all’obiettivo europeo) accumulato in questi anni di inazione totale. Bisogna rafforzare il porta a porta e dare un destino, nell’ottica dell’economia circolare, a tutte le frazioni raccolte.” “A partire da quella più rilevante (circa il 35% del totale) che è l’organico per il quale il trattamento più logico e sostenibile è la digestione anaerobica che produce biometano e compost di qualità. Ben venga quindi il progetto della giunta di Gualtieri di realizzare i primi due biodigestori da parte di Ama. Non c’è più tempo da perdere”. Lo dichiarano Rossella, deputata di Facciamo ECO e Annalisa, co-portavoce di Green Italia. (Agenzia Dire)