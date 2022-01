Uomini e Donne, ritorno di fiamma per una coppia lasciatasi da poco? (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Usciti da Uomini e Donne in maniera decisamente ingloriosa, tra le accuse di chi era convinto che si sentissero in privato, l’ex tronista Joele Milan e Ilaria Melis, la sua corteggiatrice preferita, avevano cominciato a frequentarsi nella vita quotidiana e le cose sembrava andassero bene. Almeno fino a qualche settimana fa, quando erano cominciate a circolare voci di una crisi e Joele aveva confermato che si erano lasciati. Ora però ci sarebbe stato un ritorno di fiamma, o quanto meno un riavvicinamento. Sul portale “Vicolo delle News”, infatti, una ragazza romana ha inviato alcune foto di Joele Milan e Ilaria Melis insieme, commentandole così: “Ciao ragazze, vi volevo dire che pochi giorni fa ho avvistato Joele e Ilaria a Roma, erano molto complici, si abbracciavano e lui l’ha baciata sulla fronte”. Restiamo dunque in ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Usciti dain maniera decisamente ingloriosa, tra le accuse di chi era convinto che si sentissero in privato, l’ex tronista Joele Milan e Ilaria Melis, la sua corteggiatrice preferita, avevano cominciato a frequentarsi nella vita quotidiana e le cose sembrava andassero bene. Almeno fino a qualche settimana fa, quando erano cominciate a circolare voci di una crisi e Joele aveva confermato che si erano lasciati. Ora però ci sarebbe stato undi, o quanto meno un riavvicinamento. Sul portale “Vicolo delle News”, infatti, una ragazza romana ha inviato alcune foto di Joele Milan e Ilaria Melis insieme, commentandole così: “Ciao ragazze, vi volevo dire che pochi giorni fa ho avvistato Joele e Ilaria a Roma, erano molto complici, si abbracciavano e lui l’ha baciata sulla fronte”. Restiamo dunque in ...

