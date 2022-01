Harry e Meghan Markle | divisi sugli Oscar | «Lui non vuole incontrare Kristen Stewart»

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Stando al gossip americano, il principe sarebbe «infastidito» da come l’attrice ha interpretato Lady Diana nel film Spencer. Che probabilmente sarà in lizza per parecchie statuette

Leggi anche >Markle,non vuole vedere Kristen Stewartè il più titubante tra i due ed è per questo che pare non abbia ancora sciolto le riserve. Quello che lo preoccupa è la ...E sembrerebbe cheabbia risposto all'offerta di pace rimandando la pubblicazione del suo memoriale e non è escluso che a giugno volerà a Londra con sua moglie, e i figli Archie e Lilibet ...Dalle ultime indiscrezioni, sembra che Meghan Markle e Harry siano stati invitati alla prossima Notte degli Oscar a Hollywood, ma lui avrebbe qualche ...Grande attesa agli Oscar per Meghan Markle e il principe Harry. I duchi di Sussex sarebbero stati invitati al più importante evento hollywoodiano che si terrà il 27 marzo prossimo, ...