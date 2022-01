Sassoli: il cordoglio dell'Anvcg, "se va un grande uomo politico" (Di martedì 11 gennaio 2022) L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - l'Ente Morale preposto per legge in Italia alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti - si unisce al cordoglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - l'Ente Morale preposto per legge in Italia alla rappresentanza e tutelae vittime civili di guerra e dei loro congiunti - si unisce al...

Advertising

AlbertoBagnai : Sconcerto e cordoglio per la notizia della prematura scomparsa del presidente David Sassoli, uomo integro e intelle… - Europarl_IT : Questa mattina la bandiera europea al Parlamento UE è esposta a mezz’asta in segno di cordoglio per la scomparsa de… - fanpage : La morte di #DavidSassoli ha scosso il mondo della politica: da destra a sinistra, tutti lo ricordano come un uomo… - pll_luisa : A molti che oggi si accodano al cordoglio generale direi onorate la memoria di David Sassoli sforzandovi di assomig… - VideoAndria : #andria: Scomparsa del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Il -