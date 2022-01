Vittoria Puccini, da Elisa di Rivombrosa al grande successo: carriera e vita privata dell’attrice di Non mi lasciare (Di lunedì 10 gennaio 2022) Vittoria Puccini è una delle attrici italiane maggiormente apprezzate dal pubblico. In molti la ricorderanno per il ruolo da protagonista nella serie televisiva Elisa di Rivombrosa, ma da allora ci sono state moltissime fiction. Intanto debutta Non mi lasciare, una nuova serie Rai che la vede protagonista. Vittoria Puccini e il ricordo della madre Vittoria Puccini è nata il 18 settembre 1981, a Firenze. I suoi genitori sono Giusto Puccini e Laura Morozzi, purtroppo scomparsa nel 2011 per un cancro. L’attrice ricorda la madre e la sua infanzia nella settima puntata dei podcast di Vanity Fair intitolato ‘Chiudi gli occhi e torna bambino’: “Se chiudo gli occhi e torno bambina, prima di vedere qualcosa sento – ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022)è una delle attrici italiane maggiormente apprezzate dal pubblico. In molti la ricorderanno per il ruolo da protagonista nella serie televisivadi, ma da allora ci sono state moltissime fiction. Intanto debutta Non mi, una nuova serie Rai che la vede protagonista.e il ricordo della madreè nata il 18 settembre 1981, a Firenze. I suoi genitori sono Giustoe Laura Morozzi, purtroppo scomparsa nel 2011 per un cancro. L’attrice ricorda la madre e la sua infanzia nella settima puntata dei podcast di Vanity Fair intitolato ‘Chiudi gli occhi e torna bambino’: “Se chiudo gli occhi e torno bambina, prima di vedere qualcosa sento – ...

