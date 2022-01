Amici, chi è stato eliminato? Sorpresa in puntata: le anticipazioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici, chi è stato eliminato? La puntata del 9 gennaio ha riservato sorprese inaspettate: ecco cos’è successo. Amici, chi è stato eliminato? La puntata del 9 gennaio inizia col botto: ecco tutte le anticipazioni. Il talent è tornato ufficialmente dopo la pausa natalizia che ha messo in stop tutti i programmi della De Filippi. Un Leggi su youmovies (Di domenica 9 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., chi è? Ladel 9 gennaio ha riservato sorprese inaspettate: ecco cos’è successo., chi è? Ladel 9 gennaio inizia col botto: ecco tutte le. Il talent è tornato ufficialmente dopo la pausa natalizia che ha messo in stop tutti i programmi della De Filippi. Un

Advertising

lucianonobili : Strada per strada, piazza per piazza, con gli amici riformisti di @ItaliaViva Roma per @valerio_casini. Contro popu… - teatrolafenice : ?? “Chi del gitano i giorni abbella?”. Condividiamo con voi un momento da “Il trovatore”. Buon anno, amici! ??… - raffaellapaita : «Nell'ultimo anno ogni giorno sono stato fiero di aver combattuto con gli amici di @ItaliaViva per mandare a casa C… - MicheleSilvaB10 : RT @Anna71820758: Buongiorno amici di Twitter ???? Buongiorno alla nostra protagonista Dayane che ci ha regalato ieri sera una grande emozio… - gipsy1966 : RT @FmMosca: SONO SINCERO (È il mio diario e non posso mentire). Quando tutti noi eravamo ammalati di covid (24 giorni) chi mi ha portato l… -