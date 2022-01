Genoa Spezia, i convocati di Thiago Motta: rientri importanti per i liguri (Di sabato 8 gennaio 2022) L’allenatore dello Spezia Thiago Motta ha reso noti i convocati per il match contro il Genoa Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha diramato la lista dei convocati in vista del derby contro il Genoa. In casa bianconera rientrano Nzola, Manaj, Kovalenko e Hristov risultati negativi al Covid. Portieri – Zoet, Zovko, Provedel Difensori – Reca, Kiwior, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola Centrocampisti – Bourabia, Sala, Kovalenko, Maggiore, Sher Attaccanti – Manaj, Verde, Gyasi, Nzola, Antiste, Strelec. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 gennaio 2022) L’allenatore delloha reso noti iper il match contro il, allenatore dello, ha diramato la lista deiin vista del derby contro il. In casa bianconera rientrano Nzola, Manaj, Kovalenko e Hristov risultati negativi al Covid. Portieri – Zoet, Zovko, Provedel Difensori – Reca, Kiwior, Hristov, Bastoni, Ferrer, Amian, Erlic, Nikolaou, Bertola Centrocampisti – Bourabia, Sala, Kovalenko, Maggiore, Sher Attaccanti – Manaj, Verde, Gyasi, Nzola, Antiste, Strelec. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - Guillaumemp : La situation à 20h en #SerieA : Bologna-Inter: ? Sampdoria-Cagliari: Lazio-Empoli: Spezia-Verona: Atalanta-Torino… - Maurajane82 : Genoa-Spezia non è un derby. #Genoa - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Spezia, i convocati per la sfida contro il Genoa di domani - charliemchouse : Spezia, i convocati per la sfida contro il Genoa di domani -