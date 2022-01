Previsioni Meteo del Pomeriggio di Martedì 4 Gennaio 2022

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ecco ledel 4a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 4? Alancora deboli precipitazioni su Liguria e Friuli, asciutto altrove ma con cieli nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti

Le previsioni per i prossimi giorni Mercoledì 5 gennaio. Al nord: peggiora con piogge diffuse dal Nordovest verso il Nordest, neve a bassa quota in nottata sul Nordest, fiocchi anche in pianura. Controllate sempre prima di preparare l'escursione le previsioni e le allerte, il bollettino neve-valanghe. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria mette a vostra disposizione tutte le informazioni. Avvisi: L'alta pressione sub-tropicale ha le ore contate. Dal Nord Europa una perturbazione via via più fredda caccerà l'area anticiclonica. "La fase anticiclonica caratterizzata da tempo stabile e temperature miti si avvia alla conclusione – avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it –: la prima perturbazione del 2022 si sta avvicinando"