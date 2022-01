Oggi la data per il voto del Capo dello Stato. Lega contro Letta (Di martedì 4 gennaio 2022) E' atteso per questa mattina l'annuncio del presidente della Camera Fico. Sarà il 24 o il 25 gennaio e con modalità inedite per la pandemia: esclusa l'ipotesi del voto a distanza. Il leader della Lega ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 4 gennaio 2022) E' atteso per questa mattina l'annuncio del presidente della Camera Fico. Sarà il 24 o il 25 gennaio e con modalità inedite per la pandemia: esclusa l'ipotesi dela distanza. Il leader della...

Advertising

GiovaQuez : Scatterà dal 10 gennaio l'avvio delle somministrazioni dei richiami booster con un intervallo ridotto a 4 mesi dall… - Somali_majesty : RT @sntvnews1: In data Oridena 1.1.2022 e’ ufficialmente iniziata il programma della lingua italiana alla Radio Mogadiscio, la voce della… - domasibarita : RT @Agenzia_Italia: Oggi si decide la data del voto per il Quirinale - infoitinterno : Oggi si decide la data del voto per il Quirinale - discoradioIT : #Quirinale: oggi la data di convocazione plenaria del #Parlamento e dei Grandi elettori. Il primo scrutinio potrebbe tenersi il 24 gennaio -