Fascia 5/11 anni. Più del doppio di vaccinati rispetto a Napoli (Di martedì 4 gennaio 2022) di Monica De Santis Continuare a vaccinarsi per far abbassare la curva dei positivi.?Salerno e provincia continuano ad avere una media molto alta, la più alta della Regione, oltre il 90% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino. Ma il numero dei vaccinati inizia a salire anche per la Fascia d’età 5/11 anni.? Oltre 6000 le prenotazioni, più del doppio rispetto a Napoli, e se si va a guardare il numero di residenti delle due città la percentuale diventa ancora molto più alta. 2500 le vaccinazioni attualmente somministrate ai bambini dai 5 agli 11 anni, fa sapere il dottor Arcangelo?Saggese, referente per l’emergenza Covid dell’Asl di Salerno che sottolinea, ancora una volta, nel consueto bilancio settimanale, l’importanza di vaccinarsi per tutti, per chi ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 4 gennaio 2022) di Monica De Santis Continuare a vaccinarsi per far abbassare la curva dei positivi.?Salerno e provincia continuano ad avere una media molto alta, la più alta della Regione, oltre il 90% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino. Ma il numero deiinizia a salire anche per lad’età 5/11.? Oltre 6000 le prenotazioni, più del, e se si va a guardare il numero di residenti delle due città la percentuale diventa ancora molto più alta. 2500 le vaccinazioni attualmente somministrate ai bambini dai 5 agli 11, fa sapere il dottor Arcangelo?Saggese, referente per l’emergenza Covid dell’Asl di Salerno che sottolinea, ancora una volta, nel consueto bilancio settimanale, l’importanza di vaccinarsi per tutti, per chi ...

