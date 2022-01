Elezione del Capo dello Stato, Parlamento convocato il 24 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) E' partito l'iter per l'Elezione del nuovo Capo dello Stato. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, sentita la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha infatti inviato la lettera di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) E' partito l'iter per l'del nuovo. Il Presidente della Camera, Roberto Fico, sentita la Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha infatti inviato la lettera di ...

Advertising

Roberto_Fico : Ho convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica il #24gennaio alle ore 1… - you_trend : ?? #BREAKING L'elezione del Presidente della Repubblica comincerà il 24 gennaio alle 15:00. Lo ha reso noto il Presi… - reportrai3 : Ci avviciniamo all’elezione del presidente della Repubblica. Un ruolo fondamentale l’avranno ovviamente i senatori.… - News24_it : Dal Milleproroghe al ddl concorrenza, i provvedimenti frenati in parlamento dall’elezione del Capo ... - Il Sole 24… - DanielaDaffin : RT @Nozucchero: Su SkyTG24 hanno mostrato i vari scenari per l'elezione del PdR, secondo come si muove IV. ?? PopCorn -