Sci alpino, slalom femminile Zagabria 2022 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di martedì 4 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom femminile di Zagabria 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tutto pronto per la prima gara dell’anno in programma sulle nevi croate, che darà il via ad una seconda parte di stagione da vivere tutta d’un fiato e che porterà ai Giochi di Pechino. Appuntamento alle ore 12.30 di domani 4 gennaio con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 16.05. programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, ... Leggi su sportface (Di martedì 4 gennaio 2022) Il, glie latv dellodi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Tutto pronto per la prima gara dell’anno insulle nevi croate, che darà il via ad una seconda parte di stagione da vivere tutta d’un fiato e che porterà ai Giochi di Pechino. Appuntamento alle ore 12.30 di4 gennaio con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 16.05.OLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - infoitsport : Sci alpino, i precedenti dell'Italia femminile a Zagabria: solo due podi targati Manuela Moelgg e Nicole Gius - BethEastwood : RT @infoitsport: Sci alpino, Mikaela Shiffrin torna in gara nello slalom di Zagabria! Tampone negativo per l'americana - infoitsport : Sci alpino, tre positività tra le elvetiche: Svizzera rimaneggiata a Zagabria - infoitsport : Sci Alpino, Vera Tschurtschenthaler salta Zagabria per Covid. Confermate Della Mea, Rossetti, Mathiou e Gulli -