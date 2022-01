Italia-Francia, ATP Cup 2022: programma, orari, tv, streaming, ordine di gioco Sinner e Berrettini (Di lunedì 3 gennaio 2022) Seconda sfida di ATP Cup in arrivo a Sydney: alla Qudos Bank Arena, l’altro impianto utilizzato per le competizioni, l’Italia incontra la Francia, subentrata in corsa in virtù della rinuncia dell’Austria dovuta alle uscite di scena di Dominic Thiem e Dennis Novak, che hanno reso ineleggibili tutti gli altri austriaci disponibili. Gli azzurri vengono dalla sconfitta con l’Australia per 1-2: al successo di Jannik Sinner su Max Purcell hanno fatto seguito le sconfitte di Matteo Berrettini con Alex de Minaur e di Berrettini stesso e Simone Bolelli con Luke Saville e John Peers nel doppio decisivo. I transalpini, invece, hanno vissuto un confronto opposto alle previsioni che, però, ha confermato il pronostico: Arthur Rinderknech è stato battuto da Roman Safiullin, Ugo Humbert ha collezionato lo scalpo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Seconda sfida di ATP Cup in arrivo a Sydney: alla Qudos Bank Arena, l’altro impianto utilizzato per le competizioni, l’incontra la, subentrata in corsa in virtù della rinuncia dell’Austria dovuta alle uscite di scena di Dominic Thiem e Dennis Novak, che hanno reso ineleggibili tutti gli altri austriaci disponibili. Gli azzurri vengono dalla sconfitta con l’Australia per 1-2: al successo di Janniksu Max Purcell hanno fatto seguito le sconfitte di Matteocon Alex de Minaur e distesso e Simone Bolelli con Luke Saville e John Peers nel doppio decisivo. I transalpini, invece, hanno vissuto un confronto opposto alle previsioni che, però, ha confermato il pronostico: Arthur Rinderknech è stato battuto da Roman Safiullin, Ugo Humbert ha collezionato lo scalpo di ...

