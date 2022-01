Quirinale – La decisione sulla data del voto, i numeri dei Grandi elettori e le regole per l’elezione del presidente (con incognita Covid) (Di domenica 2 gennaio 2022) Sarà a partire dalla seconda metà di gennaio – probabilmente dal giorno 17 in poi – che cominceranno le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. La data sarà resa nota martedì prossimo, 4 gennaio, dal presidente della Camera, Roberto Fico, che convocherà il Parlamento in seduta comune per l’elezione del tredicesimo capo dello stato. In base all’articolo 85 della Costituzione, infatti, “trenta giorni prima che scada il termine” del settennato, “il presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo presidente della Repubblica”. Visto che Sergio Mattarella si è insediato il 3 febbraio 2015, i trenta giorni scattano proprio a partire dal 4 gennaio. Toccherà a Fico decidere la data ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Sarà a partire dalla seconda metà di gennaio – probabilmente dal giorno 17 in poi – che cominceranno le votazioni per eleggere il nuovodella Repubblica. Lasarà resa nota martedì prossimo, 4 gennaio, daldella Camera, Roberto Fico, che convocherà il Parlamento in seduta comune perdel tredicesimo capo dello stato. In base all’articolo 85 della Costituzione, infatti, “trenta giorni prima che scada il termine” del settennato, “ildella Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovodella Repubblica”. Visto che Sergio Mattarella si è insediato il 3 febbraio 2015, i trenta giorni scattano proprio a partire dal 4 gennaio. Toccherà a Fico decidere la...

