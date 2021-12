Sto con un uomo molto geloso, forse troppo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Io e lui stiamo insieme da un anno e mezzo e parliamo di nozze. All’inizio ero lusingata che fosse geloso, pensavo che fosse una prova del suo amore per me. Ora però comincia ad essere eccessivo, mi riprende su come mi vesto, vuole sapere con chi chatto, mi rimprovera se qualcuno mi guarda e si arrabbia se esco con le amiche. Spesso mi sento sopraffatta dalla sua gelosia e non so come reagire. Arianna 28 Sentirsi sopraffatti dal comportamento possessivo del partner è un segnale da non sottovalutare. forse qualcosa non va. E prima di arrivare al “sì”, è meglio valutare bene la situazione. È vero che quando ci si ama, ci si appartiene: ma prima di appartenerci, dobbiamo rispettarci. Questo significa che è sano stabilire dei limiti alla nostra “zona personale”: una specie di recinzione oltre la quale non si va senza il nostro consenso. Quando ... Leggi su dilei (Di giovedì 30 dicembre 2021) Io e lui stiamo insieme da un anno e mezzo e parliamo di nozze. All’inizio ero lusingata che fosse, pensavo che fosse una prova del suo amore per me. Ora però comincia ad essere eccessivo, mi riprende su come mi vesto, vuole sapere con chi chatto, mi rimprovera se qualcuno mi guarda e si arrabbia se esco con le amiche. Spesso mi sento sopraffatta dalla sua gelosia e non so come reagire. Arianna 28 Sentirsi sopraffatti dal comportamento possessivo del partner è un segnale da non sottovalutare.qualcosa non va. E prima di arrivare al “sì”, è meglio valutare bene la situazione. È vero che quando ci si ama, ci si appartiene: ma prima di appartenerci, dobbiamo rispettarci. Questo significa che è sano stabilire dei limiti alla nostra “zona personale”: una specie di recinzione oltre la quale non si va senza il nostro consenso. Quando ...

Advertising

lucatelese : Gridava al supermercato, ridendo: “Il Covid non esiste! Lo hanno inventato gli ebrei! Io sto infettando tutti con l… - alevarone : vera mania. Di chi sto parlando? Di #FridaKahlo. Era una femminista con un carattere forte, innamorata del Messico… - matteo_milan91 : ho comprato un notebook su amazon di marca cinese 'teclast' con ssd da 256 gb 8gb di ram a 320 € lo sto utilizzando… - finevline91 : @CYNM00N_ non lo so mi stuzzica troppo quel duo e sto combattendo con tutte le mie forze per non prenderli insieme - svnflowerr0 : non c’è la sto facendo con questo libro -