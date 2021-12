Claudio Lauretta, da Ciao Belli al tormentone dello spot 12.40: la carriera dell’imitatore (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dalla puntata del 30 dicembre il programma Caduta Libera ha un nuovo protagonista, parliamo dell’imitatore ed attore comico Claudio Lauretta L’attore piemontese approda al programma di Canale 5 dopo le importanti esperienze a Tale e Quale Show, Le Iene e soprattutto a Ciao Belli di Radio Deejay L’attore comico ed imitatore di Novi Ligure, Claudio Lauretta, 51 anni lo scorso 20 luglio, approda da protagonista ad un programma della prima serata nazionale. —>>> Leggi anche: Claudio Cecchetto, il lutto per la madre e il malore: come sta oggi Parliamo di Caduta Libera lo show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. L’artista arriva alla consacrazione definitiva attraverso un lungo percorso di gavetta. Percorso iniziato a metà Anni ... Leggi su ck12 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dalla puntata del 30 dicembre il programma Caduta Libera ha un nuovo protagonista, parliamoed attore comicoL’attore piemontese approda al programma di Canale 5 dopo le importanti esperienze a Tale e Quale Show, Le Iene e soprattutto adi Radio Deejay L’attore comico ed imitatore di Novi Ligure,, 51 anni lo scorso 20 luglio, approda da protagonista ad un programma della prima serata nazionale. —>>> Leggi anche:Cecchetto, il lutto per la madre e il malore: come sta oggi Parliamo di Caduta Libera lo show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. L’artista arriva alla consacrazione definitiva attraverso un lungo percorso di gavetta. Percorso iniziato a metà Anni ...

