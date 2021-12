Trema Creta: nuova forte scossa di terremoto, avvertita anche in Egitto (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non c’è pace a Crera. Una forte scossa di terremoto ha interessato nuovamente l’isola greca. In base ad una prima stima del Centro sismologico europeo del Mediterraneo, la scossa era stata segnalata come di magnitudo 6.1, poi corretta a 5.7. Secondo l’Ingv italiano la potenza del sisma è leggermente inferiore, magnitudo 5.5, e si è verificato alle 6:08 italiane (7:08 ora locale) in mare, a sud dell’isola, a una profondità di 20 km. Il terremoto è stato avvertito anche in Egitto. “Per fortuna era in mare” ha affermato il direttore del Greek Geodynamic Institute. “L’area è già stata interessata da altre scosse precedenti e se si fosse verificata nell’entroterra ci sarebbero stati danni”. Infatti è l’ennesima forte ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Non c’è pace a Crera. Unadiha interessatomente l’isola greca. In base ad una prima stima del Centro sismologico europeo del Mediterraneo, laera stata segnalata come di magnitudo 6.1, poi corretta a 5.7. Secondo l’Ingv italiano la potenza del sisma è leggermente inferiore, magnitudo 5.5, e si è verificato alle 6:08 italiane (7:08 ora locale) in mare, a sud dell’isola, a una profondità di 20 km. Ilè stato avvertitoin. “Per fortuna era in mare” ha affermato il direttore del Greek Geodynamic Institute. “L’area è già stata interessata da altre scosse precedenti e se si fosse verificata nell’entroterra ci sarebbero stati danni”. Infatti è l’ennesima...

Advertising

Corriere : Terremoto in Grecia, trema Creta: scossa di magnitudo 6.1 - Luanastretti1 : RT @Italia_Notizie: Terremoto in Grecia, trema Creta: scossa di magnitudo 6.1 - LuigiF97101292 : RT @Italia_Notizie: Terremoto in Grecia, trema Creta: scossa di magnitudo 6.1 - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Trema la Grecia, terremoto a Creta di magnitudo 5.5. «Scossa avvertita anche in Puglia» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Terremoto in Grecia, trema Creta: scossa di magnitudo 6.1 -

Ultime Notizie dalla rete : Trema Creta Terremoto a Creta di magnitudo 5.5. 'Scossa avvertita anche in Puglia' Trema la . Alle 6.08 un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito l'isola di , ad una profondità di ... Oltre che a Creta, la scossa era stata avvertita in diverse altre isole, tra cui Kassos, Rodi e ...

Terremoto in Grecia, trema Creta: scossa di magnitudo 6.1 di Redazione online È il secondo episodio in meno di una settimana Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Creta, in Grecia. Ne dà notizia il Centro sismologico europeo del Mediterraneo. Un'altra scossa si era registrata tre giorni fa a largo dell'isola. Con magnitudo 5.2

Trema Creta: nuova forte scossa di terremoto, avvertita anche in Egitto - La Prima Pagina La Prima Pagina Trema Creta: nuova forte scossa di terremoto, avvertita anche in Egitto Non c'è pace a Crera. Una forte scossa di terremoto ha interessato nuovamente l'isola greca. In base ad una prima stima del Centro sismologico europeo del ...

Terremoto a Creta di magnitudo 5.5. «Scossa avvertita anche in Puglia» Trema la Grecia. Alle 6.08 un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito l'isola di Creta, ad una profondità di circa 20 chilometri. Secondo i dati dell'Istituto nazionale ...

la . Alle 6.08 un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito l'isola di , ad una profondità di ... Oltre che a, la scossa era stata avvertita in diverse altre isole, tra cui Kassos, Rodi e ...di Redazione online È il secondo episodio in meno di una settimana Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito, in Grecia. Ne dà notizia il Centro sismologico europeo del Mediterraneo. Un'altra scossa si era registrata tre giorni fa a largo dell'isola. Con magnitudo 5.2Non c'è pace a Crera. Una forte scossa di terremoto ha interessato nuovamente l'isola greca. In base ad una prima stima del Centro sismologico europeo del ...Trema la Grecia. Alle 6.08 un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito l'isola di Creta, ad una profondità di circa 20 chilometri. Secondo i dati dell'Istituto nazionale ...