Autocisterna perforata perde gas Argon | paura a Grottaminarda

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, su richiesta della Polizia Stradale, sono intervenuti alungo la Variante, per mettere in sicurezza un’che trasportava 12 metri cubi di gas, la quale aveva una perdita nella fiancata laterale. Immediatamente è giunta sul posto la squadra del vicino distaccamento, e una squadra N.B.C.R. (nucleare-biologico-chimico-radiologico) dal Comando di Napoli, e le operazioni sono state coordinate dal Capo Turno Provinciale. Il pesante automezzo che era proveniente da Bergamo e diretto nella Baronia per scaricare il gas che viene utilizzato per saldature di alta precisione, è stato posizionato in un’area molto distante dal centro abitato a scopo precauzionale. Dopo la messa in sicurezza, la cisterna è stata ...