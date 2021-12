Femminicidi: moventi diversi ma stessi risultati. Perdonare è impossibile, interrogarsi è necessario (Di lunedì 27 dicembre 2021) In questi giorni di festa due casi di Femminicidio hanno occupato la cronaca: uno è avvenuto a Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino , l'altro a Casalbordino, in provincia di Chieti . In entrambi i ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 27 dicembre 2021) In questi giorni di festa due casi dio hanno occupato la cronaca: uno è avvenuto a Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino , l'altro a Casalbordino, in provincia di Chieti . In entrambi i ...

