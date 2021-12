Alessandro Basciano dopo la morte del nonno resta al GF VIP: “Fuori non posso fare nulla” (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ stato un giorno un po’ particolare quello che ieri i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 hanno vissuto. La famiglia di Alessandro Basciano infatti, in accordo con la produzione, ha deciso di rivelare al concorrente di una perdita subita. Il nonno di Alessandro è morto poche ore fa e gli è stata comunicata la notizia. Tornato dal confessionale in lacrime, Alessandro ha spiegato quello che è successo ai suoi compagni, che lo hanno subito consolato. Hanno tutti cercato di spiegargli che questa è la vita, e che non si può fare molto. Carmen Russo gli ha spiegato di quando era in diretta a Domenica In e suo padre ha avuto un ictus, purtroppo è il corso del destino e spesso non si può fare molto. Soleil ha consigliato ad Alessandro di prendersi tutto il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 dicembre 2021) E’ stato un giorno un po’ particolare quello che ieri i concorrenti del Grande Fratello VIP 6 hanno vissuto. La famiglia diinfatti, in accordo con la produzione, ha deciso di rivelare al concorrente di una perdita subita. Ildiè morto poche ore fa e gli è stata comunicata la notizia. Tornato dal confessionale in lacrime,ha spiegato quello che è successo ai suoi compagni, che lo hanno subito consolato. Hanno tutti cercato di spiegargli che questa è la vita, e che non si puòmolto. Carmen Russo gli ha spiegato di quando era in diretta a Domenica In e suo padre ha avuto un ictus, purtroppo è il corso del destino e spesso non si puòmolto. Soleil ha consigliato addi prendersi tutto il ...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - SaCe86 : #GFVip, Alessandro Basciano scopre che il nonno è morto: la reazione - infoitcultura : Sophie, Alessandro Basciano fidanzato ideale?/ 'Mai stata con un ragazzo giovane, uno aveva quarant'anni' - mrsilverju : RT @dontchangeme8: In una casa di #americansmile fake e tutto followers e money siate dei #baru o dei #davide 479193702049 spanne sopra . F… - C71495306 : MA IO POSSO STARE SVEGLIA FINO ALLE 04.30 DI NOTTE PER SENTIRE I DISCORSI FASULLI DI ALESSANDRO BASCIANO E SOPHIE C… -