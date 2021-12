Ascolti TV | Giovedì 23 dicembre 2021. The Voice Senior cresce (19.8%) e strapazza Caduta Libera Campionissimi (12.1%). Rai2 al 6% con il film di Natale (Di venerdì 24 dicembre 2021) The Voice Senior Nella serata di ieri, Giovedì 23 dicembre 2021, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Caduta Libera Campionissimi ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Un Natale senza tempo ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Now You See Me 2 – I maghi del crimine ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Città Segrete è visto da .000 spettatori (%). Su Rete4 The Family Man totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale Piazzapulita registra .000 spettatori con il %. Su Tv8 Un Natale con i fiocchi segna .000 spettatori (%). Sul Nove La leggenda di un ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 dicembre 2021) TheNella serata di ieri,23, su Rai1 Theha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. SuUnsenza tempo ha interessato .000 spettatori (%). Su Italia1 Now You See Me 2 – I maghi del crimine ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 Città Segrete è visto da .000 spettatori (%). Su Rete4 The Family Man totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale Piazzapulita registra .000 spettatori con il %. Su Tv8 Uncon i fiocchi segna .000 spettatori (%). Sul Nove La leggenda di un ...

Advertising

fraversion : RT @fabiofabbretti: #TheVoiceSenior cresce (19.8% di share) e strapazza #CadutaLiberaCampionissimi (12.1%). Rai 2 al 6% con il film #UnNata… - fabiofabbretti : #TheVoiceSenior cresce (19.8% di share) e strapazza #CadutaLiberaCampionissimi (12.1%). Rai 2 al 6% con il film… - CorriereCitta : Ascolti Tv giovedì 23 dicembre 2021: The Voice Senior, Caduta Libera, Città segrete, Master Chef, dati Auditel e sh… - zazoomblog : Ascolti tv giovedì 23 dicembre: The Voice Senior Caduta libera – Campionissimi Città segrete - #Ascolti #giovedì… - FreddieTee : @iamstefaania Per carità, gli ascolti li portano a casa. Ma il giovedì sera a gennaio sono bravi tutti. -